Motor bulunamaması nedeniyle üretimi yılan hikayesine dönen Altay tankında önemli bir gelişme yaşandı. Altay'da kullanılmak üzere Güney Kore'den motor tedarik edileceği öğrenildi. Motor teslimatlarının 2021 yılı sonunda başlayacağı ifade edildi.

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Altay tankının motoru konusunda Güney Kore ile anlaşma sağlandı. Kore Güç Grubu tedariki için prosedür henüz tamamlanmadı ancak önümüzdeki dönemde sürecin tamamlanması bekleniyor. Kore Güç Grubu teslimatına ve entegrasyon çalışmalarına ise 2021 yılı bitmeden başlanılması hedefleniyor.

Yerli tank motorunda çalışmalar sürüyor

Savunma Sanayii Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübünün düzenlediği 'Savunma Teknolojileri 2021' etkinliğinde Altay tankının güç grubu projesi olan BATU'nun 2024 yılında tank üzerinde kabulünü yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Çok zorlu bir test sürecinin olacağını söyleyen Kılınç, tank üzerinde 10 bin kilometre testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir proje sürecinin yürütüleceğini ifade etti. Proje kapsamında kritik alt sistemlerin de yerli olarak geliştirildiğini söyleyen Mesude Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu da zorlu projemizi daha da zor hale getiriyor" ifadelerinde bulundu.