İtalyan analistten çok konuşulacak sözler: Türkiye bunu yaparsa süper güç olur

İtalyan analist Daniele Santoro, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ı gerçekleştirmesi durumunda tam bir süper güç olacağını söyledi.

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"Türkiye, her ne kadar büyük bir güç olsa da halen limitleri var" diyen İtalyan analist Daniele Santoro, Türkiye'nin egemenliğini Ege ve Kıbrıs'a yayması halinde bu durumun ABD'nin çıkarlarına ciddi zarar vereceğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgede güçlenmesinin ABD'nin çıkarlarına ters düşeceğini belirten Santoro, "Bu nedenle ABD, gerekirse Türkiye'ye karşı çıkmak zorunda kalır. Tabii bu doğrudan askeri bir yolla olmaz" diye konuştu.

"Kıbrıs olmadan Mavi Vatan yürütülemez"

Fransa gibi ülkelerin Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek vereceğini aktaran Santoro, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığına da değindi.

"Türkiye'nin Libya'yı tamamen kendine bağlaması ABD'nin çıkarına olmayacaktır ve Türkiye'nin büyük bir sıçrama yapmasına izin verecektir" diyerek sözlerini sürdüren İtalyan analist, Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve 'Mavi Vatan' politikasının Kıbrıs olmadan yürütülemeyeceğini kaydetti.

"Hiçbir ülke bunu kabul etmez"

"Hiçbir ülke o konumda bulunan bir adanın düşmanın elinde olmasını kabul etmez" diyen Santoro, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin küçük bir parçası olan Kıbrıs, Anadolu ile son derece bağlantılıdır ve bu ada Türkler tarafından kendi ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Kıbrıs'ta bir tek Türk olmasa bile Kıbrıs'ın Türkiye için önemi kesinlikle değişmez çünkü Türkiye için Kıbrıs jeopolitik bir meseledir."