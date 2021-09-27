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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram 13 yaş altı uygulamayı askıya aldı

Instagram 13 yaş altı uygulamayı askıya aldı

Facebook Inc'e ait fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13 yaşından küçük çocuklar için çıkaracağı 'Instagram Kids' adlı sürüme yönelik çalışmaları duraklatma kararı aldığını duyurdu.

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ABD'li parlamenterler ve savunma grupları, sosyal medya devi Instagram'ı çocuklara yönelik uygulama açma planlarından vazgeçmeye çağırdı.

Büyük çoğunluk, platformun 'çocukları sanal ortamda korumaya yönelik anlamlı taahhütlerde bulunma' konusunda başarısız olduğunu belirterek, 'Instagram Kids'in başlatılmasına karşı çıktı.

Sosyal medya devi ise 'Instagram Kids' uygulamasına yönelik tepkileri yanıtsız bırakmadı.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, "Instagram Kids'i oluşturmanın doğru olduğuna inanıyoruz ancak yine de çalışmayı durduruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ebeveyn denetim araçlarının geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki, çocuklar hâlihazırda sanal ortamda bulunuyorlar. Onlar için özel olarak tasarlanmış yaşa uygun deneyimler geliştirmenin ebeveynler için bugün bulunduğumuz yerden çok daha iyi olduğuna inanıyoruz."

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