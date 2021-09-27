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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz uyardı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz uyardı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüsü (Covid-19) ile mücadele sürecinde aşılanmanın öneminden bahsederek, son iki günde vaka sayısının 100'ün üzerine çıktığını söyledi.

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, öğretmenlerle bir araya gelerek, basına kapalı olarak düzenlediği toplantında, korona virüsü ile mücadelede aşının öneminden bahsederek, geçen hafta iki günde 100’ün üzerinde vaka sayısı olduğunu belirtti.

Ayaz, "Sizler öğretmenler olarak eğitim alanında çocuklarımızın bu durumdan en az zararla çıkmasını sağlamak için çalışmalısınız. İlimizdeki veriler aşı konusunda hiçbir tereddüdün olmadığını ve aşı olunması gerektiğini gösteriyor. Bir uyarı daha yapmak gerekiyor; 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil. En az 3 doz yapılması gerekiyor. Biz 3'üncü dozun BioNTech olmasını tavsiye ediyoruz. Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Benim 15 ve 12 yaşlarındaki çocuklarım aşı oldular. İlk defa geçen hafta 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20’nin üzerine çıktı. 18 yaş altı vaka sayımız daha önce yüzde 3’lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Çocuklarımız hastalığı önceki gibi geçirmiyor. Tüm halkımıza bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

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