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Masterchef Pelin kaç yaşında evli mi 2021 Masterchef Pelin Zaman kimdir?

Masterchef Pelin kaç yaşında evli mi 2021 Masterchef Pelin Zaman kimdir?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren isim, Pelin Zaman oldu. MasterChef Pelin, düzgün diksiyonu ve başarılı tabakları ile yarışmanın dikkat çeken ismiydi. Önlüğü almasıyla birlikte yarışmacıya dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Pelin Zaman, yedek yarışmacılar arasındaki mücadeleyi kazanarak ana kadroya girdi. Eleme turlarında izleyicilerin dikkatini çeken MasterChef Pelin, yemek konusunda eğitimi olmamasına rağmen başarılı tabaklar çıkarıyor. 33 yaşında olan MasterChef Pelin hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte Pelin Zaman biyografisi…

Masterchef Pelin kimdir: Pelin Zaman 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika’da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

Diksiyon eğitimi bulunan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştı.

Instagram hesabı: MasterChef ana kadrosuna giren Pelin Zaman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Şu an 20 bin takipçisi olan MasterChef Pelin, Instagram’da “pelinzamannn” kullanıcı adıyla yer alıyor.

Ana kadroya nasıl geldi: Şeflere, Porto Riko yemeği olan Mofongo yapan Pelin Zaman, üç evet oyu alarak sonraki tura geçmişti. Üçlü düello turunda Kübra ve Rümeysa isimli yarışmacılarla yarıştı. Yarışmacılardan 45 dakika içerisinde İtalyan usulü Minestrone çorbası yapmaları istendi. En başarılı çorbayı yapan MasterChef Pelin oldu ve üst tura çıkmayı başardı.

Final turunda ana kadroya giremeyen Pelin, yedek yarışmacılar arasına girmeyi başardı. Yedek yarışmacılar ile yapılan beşinci turda gecenin en iyi lazanyasını yapan yarışmacı, ana kadroya girmeyi başardı.

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