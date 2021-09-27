Kabine Toplantısı başladı! Yeni korona yasakları masada aşısızlara AVM, kafe ve restoran yasağı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde yeni koronavirüs tedbirleri var. Havaların soğuması ve grip mevsiminin de gelmesi nedeniyle lokanta, kafe, restoran, AVM gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişlerde yeni kısıtlamalara gidilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15:55'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek.

Yeni tedbirler gelecek mi?

Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Kamuoyu şimdi 'Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?' sorusunun cevabını bekliyor.

Aşısızlara restoran, kafe ve AVM'lerde test zorunluluğu

Kabine toplantısında lokanta, kafe, restoran, AVM gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişlerde yeni kısıtlamalara gidilmesi bekleniyor. Aşı yaptırmayanlar ya da eksik aşılı olanlara kalabalık yerlere girişte test zorunluğulu getirilmesi gündemde. Bir başka formüle göre de lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirler için ne dedi? Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maske zorunluluğu kalkacak mı? Ek tedbirler geliyor mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Demek ki Bilim Kurulu'nun maske hassasiyeti var. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak."

Kararları Erdoğan Millete Sesleniş ile duyuracak

Afganistan ve Suriye’deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.