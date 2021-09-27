Pfizer CEO'su tarih verdi! Hayat ne zaman normale dönecek? Moderna bir yıl demişti

ABD'li ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, 'hayatın gelecek yıl içinde normale döneceğine inandığını' söyledi.

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Biontech ile birlikte Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Pfizer CEO'su Albert Bourla, ABC televizyonuna verdiği demeçte pandeminin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Hayatın bir yıl içinde normale döneceğine inandığını' belirten Bourla, "Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Moderna CEO'sundan da benzer açıklama gelmişti

Geçen hafta İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung’a konuşan Moderna CEO'su Stéphane Bancel'den de benzer bir açıklama gelmişti. Bancel, artan aşı üretimi ve tedariği sayesinde pandeminin 1 yıl içerisinde sona erebileceğini söylemişti.

İlaç şirketlerinin liderlerinin 'normale dönüş' açıklamaları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Pfizer'in 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için üçüncü doz Kovid-19 aşılarını onaylamasının ardından geldi.