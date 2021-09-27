BIST 1.385
DOLAR 8,84
EURO 10,35
ALTIN 498,00
HABER /  GÜNCEL

Pfizer CEO'su tarih verdi! Hayat ne zaman normale dönecek? Moderna bir yıl demişti

Pfizer CEO'su tarih verdi! Hayat ne zaman normale dönecek? Moderna bir yıl demişti

ABD'li ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, 'hayatın gelecek yıl içinde normale döneceğine inandığını' söyledi.

Abone ol

Biontech ile birlikte Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Pfizer CEO'su Albert Bourla, ABC televizyonuna verdiği demeçte pandeminin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Hayatın bir yıl içinde normale döneceğine inandığını' belirten Bourla, "Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Moderna CEO'sundan da benzer açıklama gelmişti

Geçen hafta İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung’a konuşan Moderna CEO'su Stéphane Bancel'den de benzer bir açıklama gelmişti. Bancel, artan aşı üretimi ve tedariği sayesinde pandeminin 1 yıl içerisinde sona erebileceğini söylemişti.

İlaç şirketlerinin liderlerinin 'normale dönüş' açıklamaları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Pfizer'in 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için üçüncü doz Kovid-19 aşılarını onaylamasının ardından geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplantısı okullar kapanıyor mu 27 Eylül kabine toplantısı kararları
Kabine toplantısı okullar kapanıyor mu 27 Eylül kabine toplantısı kararları
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Rekabet Kurulu'ndan beyaz eşya devlerine soruşturma! Kanunu ihlal ettiler
Rekabet Kurulu'ndan beyaz eşya devlerine soruşturma! Kanunu ihlal ettiler
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hamle! Herkesle online, Erdoğan ile yüz yüze
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hamle! Herkesle online, Erdoğan ile yüz yüze
Dilek Albayrak ailesi kimdir Gürpınar köyündeki Dilek Albayrak geröekleri
Dilek Albayrak ailesi kimdir Gürpınar köyündeki Dilek Albayrak geröekleri
MSB duyurdu PKK'ya geçit yok 4 terörist daha öldürüldü
MSB duyurdu PKK'ya geçit yok 4 terörist daha öldürüldü
Mehmet Ceyhan'dan korkutan dalgalanma uyarısı! Aşıya etkisiz varyant çıkabilir!
Mehmet Ceyhan'dan korkutan dalgalanma uyarısı! Aşıya etkisiz varyant çıkabilir!
Dilek Albayrak olayı nedir Dilek Albayrak'ın köyü nerede?
Dilek Albayrak olayı nedir Dilek Albayrak'ın köyü nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi