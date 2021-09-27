Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk." dedi.

"Yargıya güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacak"

"Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir." diyen Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacak." ifadesini kullandı.

"Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Hakim ve savcı adaylarına adalet mesajı

Erdoğan, "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin." ifadesini kullandı.