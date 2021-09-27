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Aşı karşıtı ve koronavirüs tedbirlerini eleştiren savcıyı kahreden haber geldi!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.  Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ne demişti?

Genelgelerin hukuki olmadığını belirten Akbulut "Ben personel bulamazken metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil" demişti. Aşılarla ilgili soruşturma açan Akbulut Herkes böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olsun ve ellerindeki delilleri bu soruşturmaya göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar. Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" ifadesini kullanmıştı.

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