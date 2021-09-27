Azerbaycan'ın 30 yıllık hasreti 44 günde sona erdi zaferin üzerinden 1 yıl geçti

Müzakere sürecini yürüten Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun 28 yıllık faaliyeti hiçbir sonuç doğurmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tüm platformlarda sorunun barış yoluyla çözümünden yana olduğu belirtse de sonuç elde edilemediği takdirde toprakları savaş yoluyla geri alma haklarının olduğunu her zaman ifade etti. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Azerbaycan artık uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanma yoluna gitti.