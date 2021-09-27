Azerbaycan'ın 30 yıllık hasreti 44 günde sona erdi zaferin üzerinden 1 yıl geçti
Azerbaycan'ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının üzerinden bir yıl geçti.
Bir yıl önce bugün Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" diye nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu başlattı. Bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.
Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için hamlesi, yıllarca devam eden müzakere sürecinden sonuç alınamamasından, Ermenistan güçlerinin bitmek bilmeyen tacizlerinden, artan saldırılarından ve Erivan yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarından sonra gerçekleşti.
Müzakere sürecini yürüten Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun 28 yıllık faaliyeti hiçbir sonuç doğurmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tüm platformlarda sorunun barış yoluyla çözümünden yana olduğu belirtse de sonuç elde edilemediği takdirde toprakları savaş yoluyla geri alma haklarının olduğunu her zaman ifade etti. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Azerbaycan artık uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanma yoluna gitti.
Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındaydı. Ermenistan, Sovyetlerin dağılma sürecinde Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunmuş, 1990'lı yılların başlarında ise saldırıya geçerek, Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmişti. İşgal sonucu yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı topaklarını terk etmek zorunda kalmıştı.