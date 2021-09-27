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İslam Memiş: Dolar için 9.95 liranın artık önü açıldı! Altın için önce düşüş sonra yükseliş

İslam Memiş: Dolar için 9.95 liranın artık önü açıldı! Altın için önce düşüş sonra yükseliş

Dolar ve gram altın yükselişe geçti. Dolar tarihi rekorunu kırarak 8.90 seviyesine dayandı. Gram altın 502 lira ile son zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken dolar ve altın tahminleri geldi. İşte ayrıntılar...

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Dolar bugün tarihi rekorunu kırarken gram altın da kritik seviye olarak gösterilen 500 lira seviyesini geride bıraktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına flaş tüyolar geldi. Dolar için "9.25-9.95 gibi süreçlerin artık önü açıldı" diyen İslam Memiş, gram altın için de "Hedef 506 Lira seviyesi ancak önce kar satışlarıyla 492 Lira seviyesini beklemek uygun" dedi. İşte "Piyasalarda yüksek tansiyon var. Bu dönem sürü psikolojisine dikkat!" diyen İslam Memiş'in bugünkü yazısından çarpıcı satır başları... 

- Özellikle dolar uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine girmişken, TCMB’nin ateşi körüklemesi yeni bir sürecin başlamasına neden oldu. Sürpriz olmayan döviz kurlarındaki yükseliş zaten 4 aydır piyasalar tarafından bekleniyordu.

Dövizde yükseliş devam eder mi?

- Zamanında pozisyonunu alan aldı. 8,29 lira gibi. Bugün 8,89 lirayı göz önünde bulundurduğumuzda kısa vadede iyi yükseliş olduğunu gördük. Döviz kurlarının TL karşısında değer artışlarını sürdüreceğini hemen hemen herkes tahmin eder. 9.25-9.95 gibi süreçlerin artık önü açıldı. 1 ay yumuşak bir gerilemeden sonra 1 haftada yeni rekorlar kıracak rakamlar olabilir. Yani, yavaş geriler hızlı yükselir.

Dolarda sürü psikolojisine kapılmayın

- Yatırımcılar için önemli olan bugünlerde TL ile maceraya atılmamak. Finansal okur yazarlılığı az olan yatırımcılar genelde sürü psikolojisi ile hareket eder. Dolar 10 Lira olacakmış diye 9 liradan maliyete başlar. Altın 600 lira olacakmış diye 540 Liradan maliyete başlar. Gümüş 10 Lira olacakmış diye 7 Liradan maliyete başlar. Dolar 8, altın 400, gümüş 6 lira olduğunda daha da düşecek diye oralı olmaz. Onun için teknik seviye ve kademeli alımların önemi yoktur.

Bu hafta neler olabilir?

- Dolar/TL kurunda geçen hafta gördüğümüz agresif yükselişler yerini kısa vade için kar satışlarına bırakabilir. Teknik olarak 8,85 Lira seviyesi aşağı yönlü kırılıp 8,83 Lira seviyesine gerileyecek mi takipçisi olacağız. 

- Altının gram fiyatının 502 Lira seviyesini yukarı yönlü kırıp kırmayacağını takip edeceğiz. Hedef 506 Lira seviyesi ancak önce kar satışlarıyla 492 Lira seviyesini beklemek benim için daha uygun.

- Altının ons fiyatı kritik destek seviyesi 1.750 dolar seviyesinden tepki alımları gelebilir ve yükselişini 1.780 dolara kadar sürdürebilir.

- Gümüşün gram fiyatı dolar/TL kurundan aldığı destek ile 6,50 liranın üzerini test edebilir. Ancak kısa vade için 6,35 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sonrasında hedef 6,75 ve 7,05 lira aralığı.

- Gümüşün ons fiyatı dip arayışını bitirmiş olabilir. Orta ve uzun vadede getirisi yine yatırımcısını sevindiren bir yatırım aracı olacak.

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