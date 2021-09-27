Sezer Öztürk kavgası ölümle bitti Sezer Öztürk son hali nasıl?

Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yanı sıra Milli takım formasını da giyen eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehset saçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari olduğu söylenen Sezer Öztürk'ün hayatı ise merak konusu oldu. Peki kimdir Sezer Öztürk kaç yaşında hangi takımlarda futbol oynadı?

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Bir dönemin en gözde futbolcularından biri olan Beşiktaş, Fenerbahçe giyi takımlarda oynayan ve Milli takım formasını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı bir kişinin ölmesine 4 kişinin de yaralanmasına neden öldü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk'ün firari olduğu iddia edildi. Peki kimdir Sezer Öztürk kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, eşi kimdir?

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, otomobilinden ateş edip olay yerinden uzaklaşan Öztürk, çevredekilere "Siz karışmayın, hedefim o" diyerek halkın üzerine de 2 el ateş etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Öztürk'ün firari olduğu belirtiliyor.

Sezer Öztürk'ün son hali

Olay nasıl oldu: Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Sezer Öztürk kimdir: Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.

35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.

Milli takım kariyeri: Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı