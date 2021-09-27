Günseli Deniz evlendi ABD'li iş adamı eşi kimdir ne iş yapıyor?

Seslendirdiği türkülerle sevilen Günseli Deniz, Amerikalı iş insanı sevgilisi ile birçok ünlü ismin katıldığı düğünde evlendi. Çiftin düğün töreni İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Görkemli düğünün ardından Gündeli Deniz'in eşi Nekarios Monzae kimdir, ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu.

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Türk Halk Müziği’nde seslendirdiği türkülere kattığı yorumla büyük beğeni alan Günseli Deniz, dün akşam gerçekleştirilen düğün töreni ile ABD’li sevgilisi Nekarios Monzae ile evlendi. Magazin basınında konuşulan bu düğünün ardından Gündeli Deniz ve eşi Nekarios Monzae kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi.

İstanbul Çırağın Sarayı’nda yapılan ve birçok ünlü ismin katıldığı düğünde, Günseli Deniz 15 bin dolarlık gelinliği ile dikkatleri üzerine çekti. Çift, Bodrum’da yapacakları balayı sonrası ABD’ye gidecek.

Günseli Deniz kimdir:

Günseli Deniz, 22 Ağustos 1983 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta özel gitar ve şan dersleri almaya başlayan Günseli Deniz, kısa sürede de söz ve beste yapmaya eğilim göstermiştir. 8 yaşına geldiğinde özel bir okulda aldığı bale eğitiminin ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne girerek kurumun gösteri ve resitallerinde yer almıştır. Bu sırada eğitimini sürdürdüğü Toros Koleji'nin orkestrasında solist ve gitarist olarak yer alıp, konserler vererek ilk sahne deneyimlerini edinmeye başlamıştır.

14 yaşında İstanbul'a gelerek Selçuk Başar'ın stüdyosunda şimdinin Mor ve Ötesi grubu üyesi Kerem Özyeğen ile bestelerini kayıt altına almıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası kurucusu Selçuk Başar'ın dikkatini çekince albüm teklifi almış, ancak ailesinin kararıyla eğitimini ön plana koyarak albüm hayalini ileri ki yaşlara ertelemiştir. 17 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanmasına rağmen bir diğer ilgisi olan iletişim alanında eğitim almak üzere

İngiltere'de, daha sonra da Amerika’da lise ve üniversite eğitimine devam etmeye karar vermiştir.

Los Angeles'ta yaşadığı sırada; Stephen Singer, Cat Cohen, Simone Sello ve Curtis Stevenson gibi prodüktörlerle şarkı yazımı ve prodüksiyonu çalışmalarında yer almıştır. Aynı dönemde Rihanna, Christina Aguilera ve Gwen Stefani gibi isimlere vokal koçluğu yapan şan eğitmeni Lis Lewis'in öğrencisi almış, 3 sene boyunca sahne hakimiyeti ve şan eğitimi almıştır.

Los Angeles'ta Millenium Studio'daki dans dersleri, Türkiye ziyaretlerinde Danset isimli dans okulunda eğitmen Sasha Borzenko ile, sonrasında Esra Karbek hocalığında devam etmiştir. Şan eğitimine ise Canan Yaman ile devam etmektedir.

Türkiye'ye dönüşü sonrası Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden 'Tühid Altın Pusula' ödülünün de sahibi olarak mezun olmuştur.

Albüm için Ömer Karacan Number 1 yapım ile başlayan yolculuğu, 2012 yılında ML Müzik etiketiyle çıkan 'Kalp Ağrısı' isimli albümünün yayınlamasıyla görücüye çıkar. Bu albümde Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Mustafa Ceceli, Erdem Kınay ve Emrah Karaduman gibi önemli isimlerle çalışmıştır. Albümde yer alan Sezen Aksu imzalı ilk klip şarkısı Kalp Ağrısı, dönemin popüler dizisi Adını Feriha Koydum'da yayınlanmıştır. Akabinde aynı albümden 'Uyman' isimli eser Yunus Emre sözleri ve Günseli Deniz yorumuyla 'GDO Karakedi' isimli filmde yer almıştır. Aynı sene 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı' kategorisinde Kral Tv Müzik Ödüllerinde halkın oylarıyla aday gösterilmiştir.