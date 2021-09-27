Ahmet Davutoğlu'ndan 'Doların 10 lirayı bulması yakın' ve 'kavga çıktı' iddiası!

"Ben başbakanlığı bıraktığımda Türk lirası 2.80'di. Şimdi 8.90" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu politikayı devam ettirirlerse 10'u bulması yakın" iddiasında bulundu. Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı öncesi kavga çıktığını öne sürdü.

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Kırşehir'de partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta olduğu sırada faiz indirimi öncesinde bir toplantı yapıldığını öne süren Davutoğlu, ekonomiden sorumlu olan yetkililerle, danışmanlar arasında tartışmaların yaşandığını ileri sürdü. İşte Davutoğlu'nun o iddiası...

- Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine ve Maliye Bakanı yaptınız. Ben başbakanlığı bıraktığımda Türk lirası 2.80'di. Şimdi 8.90.

- Bu politikayı devam ettirirlerse 10'u bulması yakın. Çünkü aklın değil inadın, ekonomi bilgisinin değil piyasa cehaletinin hakim olduğu bir yönetim biçimi var.

- Bana aktarılana göre faiz indirimi öncesinde Cumhurbaşkanıyla online toplantı yapılmış. Ekonominin gerçekten yetki ve sorumluluğunu üstlenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışmalar çıkmış.

- Ekonomi koordinasyonu diye bir şey yok. Bir ülkede MB başkanı 4 ayda değişirse, 4 yıl içinde 4 kez değişirse kimin güveni kalır?

- Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faiz indirdiğini düşünse birkaç ay sonra artıyor. Çünkü bunlar ekonomi giriş dersi alanların bildiği denklemden habersiz.