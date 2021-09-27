Mersin'de eski eşi hayatını kararttı: 20 saatleri kaldı, sonra her yer kan gölü

MERSİN'de cezaevinden çıkan Şerif Aksoy (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından vurdu. 3 gün yoğun bakımda kalan Derya Demir, geçirdiği ameliyatların ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

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Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Aradan geçen 10 ayda 4 kez ameliyat olan Derya Demir, yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Ailesinin desteği ile hayata tutunan Demir, “Şahısla 2012 yılında evlendim. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca boşanma davası açtım. Olay günü sabah işe giderken yanımda bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Öldürmek için sıktı. Kan kaybından ölmek üzereydim. 10 aydır yürüyemiyorum. 4 defa ameliyat oldum. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım” dedi.







"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Tutuklu yargılanan eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken ‘Bir iki yıl yatar çıkarım’ diyordu. Umarım böyle olmayacak” dedi.



İddianame hazırlandı

Sanık Şerif Aksoy hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre sanık Şerif Aksoy, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.







Son 20 saatleri kaldı

İddianamede sanığın, Derya Demir'in eniştesine gönderdiği “Abi evdekilere söyle son 20 saatleri kaldı. Sonra her yer kan gölü, sizler daha durun, ne kadar ciddi olduğunun farkında değilsiniz. Kim karşıma çıkarsa kadınlı, büyüklü tetiğe basmakta affetmeyeceğim. bilginiz olsun onları da uyandır" tehdit içerikli mesajlar yer aldı.



"Cezanı kesmeye geliyorum"

Öte yandan sanığın Derya Demir'i arayarak “24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum” diye tehdit etmesi de iddianameye girdi.