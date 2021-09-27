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Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü

Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşadığı apartmanın 4’üncü katının balkonundan düşen 7 yaşındaki down sendromlu kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 209’uncu sokaktaki bir binanın 4’üncü katındaki balkona çıkan 7 yaşındaki down sendromlu Melisanur Geçgel, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. Yere düşen küçük kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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