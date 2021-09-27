Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…

Hayrettin Karaman'ın 'caiz değil' fetvasını savunmak için yazdığı yazıda AK Parti'ye 'çürük gemi' benzetmesi yaptığını belirten Habertürk yazarı Kübra Par, "Hayrettin Karaman bile 'çürümüş gemi' benzetmesi yapıyorsa AK Parti gemisi sahiden su alıyor demektir" dedi.

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HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın dünkü yazısında, "Daha sağlam bir gemi bulmadan denizin ortasında çürümüş dedikleri ama kendilerini az çok değerleri ile taşıyan gemilerini batıranlar geçmişi, hâli ve geleceği hâmil olarak batarlar" fetvasıyla ilgili dikkatlerden kaçan bir detayı gündeme getirdi. Kübra Par, "En çok sahip çıkan isimler bile savunayım derken 'çürümüş gemi' benzetmesi yapıyorsa AK Parti olgular kadar algıları da yönetemiyor, gemi sahiden su alıyor demektir" dedi. İşte Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü...

Yani Karaman, AK Parti ve bugünkü iktidar için “Biraz çürümüş ama bizi az çok değerleri ile taşımaya çalışıyor. Eleştirip daha fazla batırmayın” demek istiyor.

En çok sahip çıkan isimler bile savunayım derken 'çürümüş gemi' benzetmesi yapıyorsa AK Parti olgular kadar algıları da yönetemiyor, gemi sahiden su alıyor demektir.