Meral Akşener: Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayıyım' dedi. İYİ Parti kanadından bomba bir açıklama daha geldi. Akşener, "Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim" ifadelerini kullandı.

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"Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığının kapılarını sonuna kadar açtı. Akşener, "Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim" ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz İYİ Parti kulislerini yokladı ve Akşener'e en yakın isimlerden neler olup bittiğini dinleyip yazdı. İşte ayrıntılar...

Kılıçdaroğlu'na hayır demeyiz

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünü mü açıyor? İyi Partili üst düzey bir yetkili Akşener'in açıklamalarını kastederek, "Böyle bir cümle Kemal beyin önünü açar" diyor. İkili görüşmelerinde Akşener'in "Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim" diye konuştuğunu anlatarak, şunları söylüyor: "Kemal bey parlamenter sisteme geçişte problem çıkarmayan ve iyi bir cumhurbaşkanı olabilir. Egosundan arınmış. 'Adayım' derse 'Hayır' demeyiz."

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar da var

Ancak İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hususunda bir bütün olarak aynı düşüncede değil. İyi Parti'nin bir başka önde gelen ismi ise "Kılıçdaroğlu'nun aday olması doğru değil" diyor. "Neden?" diye sordum. Şöyle yanıt veriyor: "CHP kimliğiyle Erdoğan'a karşı seçim kazanamazsınız. Erdoğan, karşısına çıkacak adayı belirlemek istiyor. Kendi istediği adayı belirletmeyeceğiz."

Kurtulamadık gitti şu HDP'den İYİ Parti'nin bir diğer ağır topu ise HDP konusunun sürekli gündemde tutulmasından duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getiriyor: "Bıktık HDP'nin sözünü etmekten. HDP'den kurtulamadık gitti, bu nedir! Lüzumsuz bir gündem üzerinde tepiniyoruz. Akşama kadar iktidar kanalları bunu konuşuyor. Milletin eziyet çekmesini unuttuk. HDP olmazsa olmaz'ı tartışan bir anlayış var. Öyle bir şey yok. Farz edelim ilk turda olmadı. İkinci turda HDP seçmeni kimi istiyorsa versin. Gördüğüm şu: Yüzde 80'i bizim ittifakımıza oy verecek. O zaman işi köpürtmenin, AK Parti'ye çalışır gibi strateji izlemenin ne manası var?"

CHP memnun: Kemal Bey'i güçlendirdi

CHP'liler ise "Kemal beyin adaylığını güçlendiren bir açıklama bu. Kılıçdaroğlu'nda ciddi bir yükseliş var" diyor. Ancak adaylığın adını koymak için henüz erken olduğunu düşünüyorlar. "Günün sonunda bir masa kurulacak" diye vurguluyorlar.