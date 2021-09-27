BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,38
ALTIN 501,17
HABER /  EKONOMİ

Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Palamut fiyatını duyan tezgaha bile yanaşmıyor! İlgi hamsiye kaydı

Yaklaşık 1 ay önce başlayan av sezonunda beklentilerin altında kalan palamut tezgahlara yüksek fiyatla gelirken, vatandaşların ilgisi hamsiye oldu.

Abone ol

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tezgahlardaki palamut beklentilerin altında kalırken, av sezonu heyecanını yaşayan balıkçılar denizin soğumasını bekliyor. Balık alışverişine gelen vatandaşlar en çok mevsim balıklarından palamut ve hamsi talebinde bulunuyor. Tezgahlarda yer alan balıklardan; Hamsi 30 TL, mezgit 35 TL, mezgitin irisi 60 TL, uskumru tane 15 TL, Karadeniz somonu kilosu 50 TL, lüfer tane 50 TL, çupra tane 20 TL, barbun kilosu 35 TL fiyatlarında satılıyor.

Balık fiyatları ile ilgili bilgiler veren balıkçı Melih Sönmez hamsi talebinin arttığını belirterek “Sezon başı umutluyduk ama palamut olmadı. Şuanda fiyatlar çok yüksek. Palamutun çifti 90 lira, bize adedi 50 liranın üzerinde geliyor. Hamsi fiyatları da yüksek. İki gün oluyor, bir gün oluyor, günü birlik hamsi olmuyor. O yüzden şuana kadar fiyatların hepsi yüksek. İnşallah bu havalardan sonra bol balık olur, fiyatlar da düşer, vatandaşlarımız da bol balık yer. Vatandaşlarımız mevsim balıklarından palamut bekliyorlar ama palamut yok maalesef. Yerine ithal uskumru satıyoruz. Hamsi talebi var ama burada ekonomik durum önemli. 30 liraya taze hamsi satıyoruz.” dedi.


“Sağlıklı beslenmek için balık alıyoruz”
Tezgahlardaki balık fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar yine de balık tüketimine önem veriyor. Alışveriş yapan bir vatandaş, “Fiyatlar pahalı ama yapacak bir şey yok. Çocuklar için sağlıklı beslenmek adına alıyoruz. Genellikle haftada bir tüketiyoruz” dedi. Balık tutmak için hamsi aldığını söyleyen vatandaş “Fiyatlar gayet normal. Bu sezon beklentimiz balığın bollaşması. Hava şuan sıcak, denizin soğuması lazım.” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı
Foto Galeri Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu
Turkovac mı Sinovac mı? Turcovac'ın Faz-3 çalışmalarında bulunan Prof. Murat Akova konuştu
141 milyonluk vurgun! Şebekenin şifreli dili çözüldü: Ben hiç görmezdim
141 milyonluk vurgun! Şebekenin şifreli dili çözüldü: Ben hiç görmezdim
Dolar güne tarihi rekorla başladı! Gram altın yeniden 500 lirayı aştı! Piyasada son durum
Dolar güne tarihi rekorla başladı! Gram altın yeniden 500 lirayı aştı! Piyasada son durum
'Sen gidersen kız kardeşini alırım' deyip kabusu yaşattı! İşkenceleri kan dondurdu: Daha gencini...
'Sen gidersen kız kardeşini alırım' deyip kabusu yaşattı! İşkenceleri kan dondurdu: Daha gencini...
Danla Bilic yeni sevgilisi kimdir eski estetiksiz hali gündem oldu
Danla Bilic yeni sevgilisi kimdir eski estetiksiz hali gündem oldu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: FOX TV beni tehdit etti!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: FOX TV beni tehdit etti!
Yusuf Engin kaç yaşında kimdir Yusuf Engin kimin oğlu babası kim?
Yusuf Engin kaç yaşında kimdir Yusuf Engin kimin oğlu babası kim?
Yunanistan'ın Girit Adası'nda büyük deprem! 6,5 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli farklı açıkladı
Yunanistan'ın Girit Adası'nda büyük deprem! 6,5 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli farklı açıkladı