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Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

ANTALYA’da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyan kişinin ablası büyük üzüntü yaşarken, çevredeki meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

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Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

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Antalya'da pes dedirten görüntü! Eğilerek baktı: Görebilmek için meraklılar adeta yarıştı

Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız’ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

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