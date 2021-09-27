BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,39
ALTIN 501,12
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'ın Girit Adası'nda büyük deprem! 6,5 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli farklı açıkladı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda büyük deprem! 6,5 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli farklı açıkladı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremin karada meydana geldiği açıklandı.

Abone ol

Reuters'in Avrupa Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre duyurduğu deprem 6,5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklarken Kandilli ise 6,0 olarak ilan etti.

Depremin ardından 3,8 ve 4,3 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin denizde değil ada karasında 2 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara şehir merkezlerinde evlerde orta şiddette maddi hasar meydana gelirken köylerle ilgili henüz bilgi yok. Deprem uzmanları büyük artçıların devam edebileceğini duyurdu.

Aynı bölgede, saat 09:27'de 3,7 büyüklüğünde, saat 09:37'de ise 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

AFAD ve Kandilli'den farklı veriler

AFAD depremin 5,7 büyüklüğünde olduğunu duyururken, Kandilli de 6,0 olarak açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak
Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kayseri'de balık sevdası hayatına mal oldu! 4 saat sonra acı haber geldi
Kayseri'de balık sevdası hayatına mal oldu! 4 saat sonra acı haber geldi
Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer'in eşi mesleği nedir?
Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer'in eşi mesleği nedir?
Reuters duyurdu! Rusya saldırıları arttırdı Türkiye savaş pozisyonu aldı
Reuters duyurdu! Rusya saldırıları arttırdı Türkiye savaş pozisyonu aldı
Yalova'da fark edince dünyası başında yıkıldı! 'Sevincimizden ağladık'
Yalova'da fark edince dünyası başında yıkıldı! 'Sevincimizden ağladık'
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de toplu istifa! Muharrem İnce'nin partisine geçtiler
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de toplu istifa! Muharrem İnce'nin partisine geçtiler
İzmir'de yarış yapan sürücüler dehşet saçtı
İzmir'de yarış yapan sürücüler dehşet saçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD Dışişleri'nden tehdit: Tetikleme riski var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD Dışişleri'nden tehdit: Tetikleme riski var
Şanlıurfa'da cinayetin sır perdesi çözüldü! Kayıp kızın izine ulaşıldı
Şanlıurfa'da cinayetin sır perdesi çözüldü! Kayıp kızın izine ulaşıldı