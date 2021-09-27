Yunanistan'ın Girit Adası'nda büyük deprem! 6,5 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli farklı açıkladı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremin karada meydana geldiği açıklandı.

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Reuters'in Avrupa Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre duyurduğu deprem 6,5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklarken Kandilli ise 6,0 olarak ilan etti.

Depremin ardından 3,8 ve 4,3 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin denizde değil ada karasında 2 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara şehir merkezlerinde evlerde orta şiddette maddi hasar meydana gelirken köylerle ilgili henüz bilgi yok. Deprem uzmanları büyük artçıların devam edebileceğini duyurdu.

Aynı bölgede, saat 09:27'de 3,7 büyüklüğünde, saat 09:37'de ise 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

AFAD ve Kandilli'den farklı veriler

AFAD depremin 5,7 büyüklüğünde olduğunu duyururken, Kandilli de 6,0 olarak açıkladı.