Dolar güne tarihi rekorla başladı! Gram altın yeniden 500 lirayı aştı! Piyasada son durum

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah tarihi rekorunu 8.8933 olarak güncelledi. Gram altın, doların tırmanmasıyla 2 ay sonra yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı. Gram altın da Dolar/TL 'nin rekor tazelemesi ve altının geçen hafta küresel piyasalarda yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi etmesiyle iki ay sonra yeniden 500 TL’nin üzerini gördü.

Dolar tarihi rekorunu güncelledi

Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Dolar şu anda 8.86 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.



Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasından sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalmasıyla yükselirken 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa 500 TL’nin üzerini gördü. Uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat bandını da yukarı yönlü kıran gram altın, pazartesi günü 501 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta Fed toplantısı öncesinde 1.785 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verdiği mesajlar sonrasında 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Evergrande endişeleriyle beraber dolar yeni haftaya düşüşle başlarken ons altın yüzde 0,5 civarında yükselişle haftaya 1.759 başladı.