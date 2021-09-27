Pınar Dura kimdir kaç yaşında Cem Özer'in eşi mesleği nedir?

61 yaşındaki Cem Özer sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura'nın bikinili pozlarını çekti ve takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede onlarca yorum alan bu paylaşım sonrası Cem Özer'in eşi kimdir, Pınar Dura kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edidi.

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Uzun süredir ekranlara ara veren ve bir dönem eşini aldattığı haberleri ile magazin basınında gündem olan 61 yaşındaki Cem Özer, 5. eşi Pınar Dura'nın bikinili fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra Cem Özer'in eşi Pınar Dura merak konusu oldu. Peki Pınar Dura kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Cem Özer kimdir: 5 Ekim 1959 yılında Göksun, Kahramanmaraş'da doğan Cem Özer'in annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı.

Pınar Dura kimdir: Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, çeşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.

Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile hayatını birleştirdi.

Cem Özer evlilikleri: İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.