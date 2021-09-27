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İYİ Partili Durmuş Yılmaz Hayrettin Karaman'a sordu: Fetvalarını dayandırdığın yeni dinin adı ne?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Hayrettin Karaman'a sordu: Fetvalarını dayandırdığın yeni dinin adı ne?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, iktidarı eleştiri için 'caiz değil' fetvası veren ilahiyatçı Hayrettin Karaman'a çak ağır bir cevap geldi. Yılmaz, Karaman'ın fetvasının hükümsüz olduğunu söylerken bakın kimi kanıt gösterdi.

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Whatsapp gruplarında “Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem” uyarıları yapan Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman'dan yeni fetva geldi.

Kurtlu bulgur konsa pirinci aramaktan vazgeçer mi?

"Doğruculuk ve tenkit perdesi arkasından yıkıcılığa taraftar değilim" diyen Karaman, yolsuzluklarla ilgili görüşü sorulması üzerine, "Haram-helal demeden zengin olmalar yirmi yıldan beri değil, bin yıldan fazladır var!" görüşünü savundu. Karaman "Önünüze kurtlu bulgur koysalar pirinci aramaktan vazgeçip bunu yer miydiniz?" sorusuna da "Yemeyince açlıktan öleceksem daha temizini buluncaya kadar yerdim." karşılığını verdi.

Fetvalarını dayandırdığın yeni dinin adı nedir?

Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Hayrettin Karaman'ın bu fetvalarının hükümsüz olduğunu savundu. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin "Sultanın sofrasına oturanın fetvası hükümsüzdür" sözünü alıntılayan Durmuş Yılmaz, Hayrettin Karaman'a "Fetvalarını dayandırdığın yeni dinin adı nedir?" diye sordu.

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