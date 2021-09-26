Fahrettin Koca: Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında maviye döndüğünü duyurarak, "Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık yüzde 75'in üzerinde" dedi. Bakan Koca, 71 ile de çağrıda bulundu.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan İzmir, mavi renge büründü.
Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haritamız toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık yüzde 75'in üzerinde" dedi.
71 ile de çağrıda bulunan Koca, "Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" ifadelerini kullandı.