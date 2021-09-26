BIST 1.385
DOLAR 8,86
EURO 10,40
ALTIN 498,51
HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca: Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı

Fahrettin Koca: Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında maviye döndüğünü duyurarak, "Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık yüzde 75'in üzerinde" dedi. Bakan Koca, 71 ile de çağrıda bulundu.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan İzmir, mavi renge büründü.

Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haritamız toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık yüzde 75'in üzerinde" dedi.

71 ile de çağrıda bulunan Koca, "Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Mustafa yaşı kaç aslen nereli Mustafa Ozan instagram adresi
Masterchef Mustafa yaşı kaç aslen nereli Mustafa Ozan instagram adresi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Masterchef Mustafa Ozan 2021 aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Masterchef Mustafa Ozan 2021 aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Galatasaray Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'i çileden çıkaran pozisyon
Fatih Terim'i çileden çıkaran pozisyon
Ardahan'da kar yağışı yaylacılara zor anlar yaşattı
Ardahan'da kar yağışı yaylacılara zor anlar yaşattı
Giresunspor ile Kayserispor puanları paylaştı
Giresunspor ile Kayserispor puanları paylaştı
Başakşehir'den Çaykur Rizespor'a farklı tarife
Başakşehir'den Çaykur Rizespor'a farklı tarife
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Delta varyantı Mu varyantından çok daha bulaşıcı
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Delta varyantı Mu varyantından çok daha bulaşıcı
ABD'de New York kentinin öğretmenlere getirdiği aşı zorunluluğu geçici olarak durduruldu
ABD'de New York kentinin öğretmenlere getirdiği aşı zorunluluğu geçici olarak durduruldu