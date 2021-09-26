Başakşehir'den Çaykur Rizespor'a farklı tarife

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Okaka'nın golleriyle 3-0 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükselten Başakşehir, 15. sıraya yerleşirken Çaykur Rizespor ise 1 puanla son sırada kaldı.

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8. dakikada Alper Potuk'un savunma arkasına ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

50. dakikada soldan gelişen atakta Deniz Türüç'ün yandan pasında Okaka topun üzerinden atladı. Arkadan bindirme yapan Visca savunmadan önce ceza sahası içinde kontrol ettiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın şutunda Gökhan'ın müdahale ettiği topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

58. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Bolasie'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

67. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Visca meşin yuvarlağı sürdükten sonra ara pasıyla topu Okaka ile buluşturdu. Okaka'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alper, Pohjanpalo ile yaptığı verkaçla içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in yakın direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Başakşehir 3. golünü buldu. Sağdan sıfıra inen Visca'nın ortasında Okaka altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başakşehir: 3 - 0 :Çaykur Rizespor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+1 Emre Kaplan), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Deniz Türüç (Dk. 72 Chadli), Okaka (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan (Dk. 64 Sabo), Alper Potuk (Dk. 85 Dokovic), Boyd (Dk. 64 Umar), Dabo, Bolasie (Dk. 64 Pohjanpalo), Remy (Dk. 76 Deniz Hümmet)

Goller: Dk. 25, Dk. 55 ve Dk. 75 Okaka (Medipol Başakşehir)