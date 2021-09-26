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DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Delta varyantı Mu varyantından çok daha bulaşıcı

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Delta varyantı Mu varyantından çok daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve Türkiye'de de tespit edilen Delta ve Mu varyantı ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Son dönemde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yakından izlediği Mu varyantı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

DSÖ'nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının Mu varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

"Delta varyantı çok daha baskın halde"

Kerkhove, "Hem Delta hem de Mu varyantlarının görüldüğü ülkelerde Delta varyantı çok daha baskın halde. Kolombiya'da Mu varyantı ön planda fakat her iki varyantın da bulunduğu ülkelerde Delta varyantı Mu varyantını geri planda bırakıyor" dedi.

Van Kerkhove, "Şu an Mu varyantı 50 ülkede tespit edildi ve Güney Amerika'daki vakaların da yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Şu an Delta varyantı en çok yayılan varyant halinde. 185'ten fazla ülkede görüldü. Delta varyantı daha fit. Çok daha fazla bulaşıyor ve diğer virüslerin yerini alıyor" şeklinde konuştu.

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