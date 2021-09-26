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Denetimde 200 gram diye satılan cevizin 150 gram olduğu belirlendi

Denetimde 200 gram diye satılan cevizin 150 gram olduğu belirlendi

Fahiş fiyatlara ilişkin incelemelere devam edilirken marketlerde bu sefer de gramaj hilesi yapıldığı anlaşıldı. 200 gram diye satılan cevizin 150 gram olduğu belirlendi.

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Kampanyalı ürünün satışa sunulurken reklamının 200 gram olarak yapıldığı ancak tüketici tarafından bakanlığa sunulan kasa satış fişi ile reyonda yer alan ürün görseline ait fotoğrafta ürünün 150 gram olduğu belirlendi.

Markete reklam yasağı getiren bakanlık kararında şu ifadelere yer verildi:

"Reklamda yer alan ürün ambalajının üzerinde net 200 gram olduğu bilgisi açıkça görülüyor. Buna karşın belirtilen tarihlerde şikayet konusu ürünün ambalajlarının 150 gram olduğu, bu hususun kasa satış fişiyle sabit olduğu, dolayısıyla tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."

5 büyüklere müfettiş denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 5 büyükler olarak bilinen zincir marketlerin denetlenmesi için ticaret müfettişleri görevlendirdi. Son dönemde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından iletilen başvuru ve şikayetleri dikkate alan bakanlık, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıklar olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğünü açıkladı.

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