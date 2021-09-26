Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor

ALMANYA, 16 yıllık Angela Merkel dönemini sonlandıracak seçimler için bugün sandık başında. Genel seçimler için partiler son etkinliklerini de düzenledi. Anketlere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) önünde.

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Almanya’da halk, 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesine yazarak federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti.

Almanya'da federal seçim

Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için bugün sandık başına gidiyor. 60,4 milyon seçmenin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak. Almanya genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak.

47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

Scholz, Laschet ve Baerbock yarışıyor

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.

Laschet bugün oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde kullanacak. Başbakan Angela Merkel'in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.

Laschet'in son mitingine Merkel eşlik etti

CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Armin Laschet'in seçim bölgesi olan Aachen kentindeki son mitingine Merkel de eşlik etti. Angela Merkel, Laschet için oy istedi.

Başbakan Merkel ve Laschet, federal seçimlerin ardından Hristiyan Birliğin koalisyon dışında bırakılmasının Almanya'da istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı. Laschet partisinin sandıktan iyi sonuçla çıkacağından emin olduğunu da vurguladı.

Scholz, kararsız seçmenlere son kez seslendi

Son ana kadar seçmenleri etkilemeye çalışan tek aday Laschet değildi. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz da seçim bölgesi Potsdam'da kararsız seçmenlere son kez seslendi.

Bir sonraki hükümeti kurmak için yetki almayı umduğunu söyleyen Scholz, Yeşiller'le koalisyon kurmasının mümkün olduğunu da belirtti. Son anketler SPD'nin, CDU/CSU'nun önünde olduğunu gösteriyor. Ancak aradaki farkın giderek azaldığına dikkat çekiliyor.