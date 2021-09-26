Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...

SİVAS’ta cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan hayır bakkalından ihtiyaç sahibi aileler istediği ürünü ücretsiz alabiliyor.

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Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesi Akşemssettin Camii bahçesindeki müştemilat örnek bir çalışmayla adeta hayır bakkalına dönüştürüldü. Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu tarafından kurulan hayır bakkalı, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ürünler ile doluyor. Undan şekere, yağdan nohuda birçok ürünün yer aldığı hayır bakkalında maddi durumu kötü olan vatandaşlar istediği ürünü belirli günlerde ücretsiz alabiliyor. Bir yıl önce kurulan bakkalda şimdiye kadar yaklaşık 100 bin liralık gıda dağıtımı yapıldı.



Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, cami bahçesindeki müştemilatı hayır bakkalı olarak düşündüklerini belirterek, “Bundan önce sivil toplum kuruluşlarında çalışıyordum. Ama mahallemizdeki bu boşluğu görünce bir de pandemi olunca mahallemizde de birçok muhtaçlar vardı. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için önce unla başladık ama unu verirken biliyorsunuz helva yapmak için şeker de lazım, yağ da lazım derken hepsini bir araya getirdik. Böyle bir şey düşündük. Burayı hayır bakkalı olarak düşündük ve şu anda yapıyoruz” dedi.







"Ayda bir sefer ya da 15 günde bir sefer alabiliyorlar"

Uçtu, hayır bakkalının içerisinde birçok temel gıdanın olduğunu söyleyerek, “İçeride un, şeker, çay, yağ, makarna, fasulye, hemen hemen evde kazana girecek şeyler var. Belirli günlerde alabiliyorlar. Ayda bir sefer ya da 15 günde bir sefer alabiliyorlar. Buradan standart olarak bir kilo yağ, bir kilo şeker, aile kalabalıksa iki kilo veriyoruz. Hiç kimseyi boş geri çevirmedik. Türk kardeşlerimiz yatsıdan sonra geliyorlar, ihtiyaçlarını verip gönderiyoruz. Hayırseverler kendileri marketten alıyorlar, getirip buraya bırakıyorlar. Biz kimseden para almıyoruz. Şimdiye kadar en az 100 bin liralık gıda dağıtılmıştır” şeklinde konuştu.