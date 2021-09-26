Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu

ISPARTA’nın Aksu ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç dağlık bölgede ölü bulundu.

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Aksu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alişan Soylu (17), 23 Ağustos Perşembe günü gezmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Alişan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 4. gününde Alişan Soylu’nun Aksu sınırlarında zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında cansız bedeni bulundu. Alişan Soylu’nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.