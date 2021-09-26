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Türkiye'de de görüldü! DSÖ’den Mu varyantı ile ilgili sevindiren haber geldi

Türkiye'de de görüldü! DSÖ’den Mu varyantı ile ilgili sevindiren haber geldi

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve Türkiye'de de tespit edilen Mu varyantı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

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Son dönemde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de yakından izlediğini duyurduğu Mu varyantı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sözcü'deki habere göre Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının Mu varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Kerkhove, “Hem Delta hem de Mu varyantlarının görüldüğü ülkelerde Delta varyantı çok daha baskın halde. Kolombiya’da Mu varyantı ön planda fakat her iki varyantın da bulunduğu ülkelerde Delta varyantı Mu varyantını geri planda bırakıyor” dedi.

"Delta varyantı en çok yayılan varyant halinde"

Van Kerkhove, “Şu an Mu varyantı 50 ülkede tespit edildi ve Güney Amerika’daki vakaların da yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor. Şu an Delta varyantı en çok yayılan varyant halinde. 185’ten fazla ülkede görüldü. Delta varyantı daha fit. Çok daha fazla bulaşıyor ve diğer virüslerin yerini alıyor” dedi.

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