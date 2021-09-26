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Bursa'da akıllara durgunluk veren ölüm! Aracındaki semaverden çıkan gazdan zehirlendi

Bursa'da akıllara durgunluk veren ölüm! Aracındaki semaverden çıkan gazdan zehirlendi

 BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ısınmak için aracına koyduğu semaverden çıkan gazdan zehirlenen Feridun Dan (45) hayatını kaybetti.

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Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, kırsal Sünlük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede köftecilik yapan Feridun Dan'a ulaşamayan arkadaşı, sabah 16 JL 707 plakalı aracının yanına gitti. Aracın kapısı açıldığında Feridun Dan'ı hareketsiz gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Feridun Dan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dan'ın ısınmak için aracına aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. 

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