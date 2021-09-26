Taliban 4 kişiyi idam etti, cansız bedenlerini ipte asılı olarak sergiledi

AFGANİSTAN’ın batısındaki Herat kentinde Taliban tarafından infaz edilen 4 kişinin cesedi halka açık alanlarda sergilendi. Taliban yetkilisi, bedenlerin, benzer suçlar işlemek isteyenlere “ders olması için” sergilendiğini söyledi.

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Afganistan’ın batısındaki Herat kentinde Taliban tarafından infaz edilen 4 kişinin cesedi halka açık alanlarda sergilendi. Haber ajansı AP’ye konuşan Heratlı eczacı Wazir Ahmad Seddiqi, 4 kişinin cesetinin kent meydanına getirildiğini, birinin burada sergilendiğini diğerlerinin ise kentin başka yerlerine gönderildiğini söyledi.

Taliban bunların, bir iş insanı ile çocuğunu kaçıranlar olduğunu açıkladı. Herat Vali Yardımcısı Ahmad Ammar, bedenlerin, benzer suçlar işlemek isteyenlere “ders olması için” sergilendiğini söyledi.

AFP’ye konuşan Taliban’ın cezaevleri sorumlusu Molla Nurettin Turabi de uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını açıkladı.