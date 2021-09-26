AHBAP derneği burs başvurusu 2021 ne zaman nereye yapılacak?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından öğrencilere eğitim hayatında burs veren kurumlara bir yenisi daha eklendi. Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneği başvuran 500 öğrenciye 6 bin liralık burs verecek. Peki AHBAP derneği burs başvurusu nereye yapılacak, ne zaman yapılacak? 2021 AHBAP burs başvurusu nasıl yapılır?

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Haluk Levent, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilere yardım edeceklerini duyurdu. Levent, "İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz" dedi. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor? Haluk Levent burs başvurusu 2021 detayları…

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Üniversite öğrencilerine seslenen Levent, "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” Dedi.

Başvurular ne zaman nereden yapılacak: Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) burs başvuruları için dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent " Başvurular yarın." ifadelerini kullandı. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin detayların bugün AHBAP Derneği resmi internet sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

İhtiyaç sahibi 500 öğrenciye 6.000 TL burs ödemesi gerçekleştirilecek. Geride bıraktığımız 2019-2020 eğitim öğretim yılında benzer şekilde burs veren dernek başvurularını internet üzerinden almıştı.

Öğrenciler ahbap.org'a üye olarak burs başvuru formunu doldurarak müracaatlarını tamamlamıştı.

İşte öğrencilerden istenilen belgeler;

Öğrenci Belgesi (e-devlet veya ıslak imzalı olarak okulunuzdan alınabilir.) Kimlik Fotokopisi (arkalı/önlü) Vesikalık Fotoğraf (son 6 aya ait) Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir.) Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama Belgesi (e-devletten alınabilir.)

Öğrencinin tam hizmet dökümü (4A, 4B, 4C \ e-devlet’ten alınabilir.) Var ise Engel durumunu gösteren belge (sağlık kurulundan alınmış güncel) Var ise Yoksulluk belgesi Var ise yurt içi ve yurt dışı başarı belgesi (alınan Talep Dilekçesi - Burs alacak kişinin kendi el yazısı ile hazırladığı ve içeriğinde; gelir durumunu, iletişim bilgilerini ve neden bu bursu istediğini içeren ad-soyad, tarih ve ıslak imzalı talebi. (A4 kağıdına tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.)

Anne ve babaya ait gelir belgesi Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge. Edevlet’ten alınabilir.) Anne ve babanın taşınmaz tapu kaydı (E-devlet’ten alınabilir) Anne ve babanın adına var ise araç kaydı, yok ise e-devlet’ten alacağı üzerine kayıtlı araç belgesi.

(Aynı ev içerisinde yaşayan başka aile ferti var ise onun için de; gelir belgesi, taşınmaz ve araç kaydı eklenmelidir.)