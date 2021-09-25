Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı!

Türkiye ile ilişkilerde düzelme yaşayan Birleşik Arap Emirlikli yatırımcılar, Türkiye'de yaptıkları inceleme sonucunda Türk Finans teknolojisi ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapma görüşüne vardı.

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Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ılımlı rüzgar, ekonomiye de yansıyor. Sağlık sektörünün ciddi gelişme yaşadığı Türkiye'de bu alan yatırım yapmak isteyen Abu Dabili yatırımcılar Türkiye'de yaptıkları incelemelerin ardından 1 milyar dolara kadar yatırım yapılabileceğini değerlendirmeye aldı.

Telefon görüşmesinden önce başladı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

İki fon öne çıkıyor

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk finans sektörü ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Sağlık ve sanayi sektörleri başta

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

Yumuşama etkisini gösterdi

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir. Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.