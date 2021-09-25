Mersin'de ne kadar Suriyeli var? Belediye Başkanı Vahap Seçer açıkladı

Mersin Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden bahseden Seçer, Mersin'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.

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Mine Uzun ile Siyaset Alanı'nın bugünkü konuğu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Mine Uzun'un sorularını yanıtlayan Seçer, Mersin belediyesinin sunduğu hizmetlerden bahsederken, belediyelerdeki siyasi kayırmacılık düzenine de tepki gösterdi. Vahap Seçer, Mersin'deki yaşayan Suriyeli vatandaşlarla beraber demografik yapının bozulup bozulmadığı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mersin'de ne kadar Suriyeli var?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu anlatarak, belediyenciliğin önemine değindi:

Bir vatandaş, 'evimde yağım, bulgurum, makarnam var. Sadece ekmek yapacak unum yok' dedi. Mersin Ekmek fabrikasından bir çuval un rica ettim, arkadaşlar vatandaşa götürüdü. O insanın aklına önce belediye başkanı geliyor. Belediye başkanlığı böyle bir yer."

Mersin'de yer alan Suriyeli sayısına da değinen Seçer, şehrin demografik yapısının bozulup bozulmadığı ile ilgili şöyle konuştu:

"Mersin'in yaklaşık 1 milyon 900 bin yerli nüfusu var. 400 bin Suriyeli nüfus var. Mersin, yerli ya da yabancı 2 milyon 300 bin insanın yaşadığı 16 bin kilometre kare alan. İstanbul'un 3 bucuk katı. Bir başka ülkeden 400 bin insan gelirse o da yaklaşık olarak yerli nüfusun yüzde 20'sine tekabül ederse demografik dağılımda tabi ki farklılık ortaya çıkar."

"Siyasi tartışma ortamında belediyeler görevini yapamıyor"

Siyasi tartışmalar içerisinde belediye kayırmacılığı gibi durumlarda belediylerin ne kadar kötü etkilenebildiğini anlatan Seçer, bu ayrımın ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekti:

"Cumhur İttifakı’ndaki belediyelere bakış açısı neyse Millet İttifakı’ndakilere de aynı bakış açısı olmalı. Bir ayrım olduğu zaman her şeyi ortadan kaldırıyorsunuz çünkü adaletten bahsedemiyorsunuz. Adaletin olmadığı bir toplumda geleceğe umutla bakamazsınız. Siz toplumu çürütürsünüz, devlet yapısını, o mekanizmayı ortadan kaldırırsınız. Türkiye'de böyle bir açmaz yaşanıyor. Siyasi tartışma ve muazzam bir gerginlik var. Bu toz duman arasıda yerel yönetimler zaman kaybediyor hizmet yapamıyor. Mersin'de zaman zaman bu olumsuzluktan etkileniyor."