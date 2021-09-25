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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye dünya genelinde aşılamada Almanya'yı geride bırakarak 7. sıraya yükseldi.

Twitter hesabından tablo paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var.'' ifadelerini kullandı.

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