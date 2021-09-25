Manchester United'a evinde şok! Son dakikada penaltı kaçırdı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Manchester United, son dakikalarda kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.Abone ol
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada Kortney Hause kaydetti.
Manchester United, 90+3. dakikada Bruno Fernandes'in ayağından penaltı kaçırdı ve 1 puan alma fırsatını tepti.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Aston Villa ise puanını 10'a yükseltti.
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