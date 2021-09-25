Okullarda maske araştırmasında çarpıcı sonuç! 3.5 kat daha fazla

ABD'de yapılan bir araştırma, maske zorunluluğu olmayan okullarda koronavirüs yayılımının 3.5 kat fazla olduğu ortaya koydu.

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Koronavirüs salgınında yoğun aşılama dönemine girilmesi ile Türkiye dahil bir çok ülke okullarda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Anne babalar eğitimin öneminin farkındalar ancak yine de virüsün yayılma endişesini kafalarından atabilmiş değiller. Okulyönetimleri Kovid-19'a karşı yoğun önlemler alıyorlar ancak çocukların nasıl korunacağı konusunda net bir prosedür yok.

New York Times'da yer alan habere göre, ABD'de okul maskesi yönergeleri ülkenin birçok yerinde tartışmalara yol açtı. Tartışmaların alevlendiği günlerde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanan iki çalışma, Delta varyantının dolaşımda olduğu durumlarda bile maskelerin çocukları koronavirüsten koruduğuna dair kanıtlar sunuyor.

Maske takılmayan okullarda risk fazla

Çocukların Temmuz ayında okula döndüğü Arizona'da yürütülen bir araştırma, personel ve öğrencilerin maske takmadığı okullarda virüse yakalanma olasılığının, maskeyi zorunlu kılan okullara göre okullara göre 3,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.