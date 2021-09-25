BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da amatör futbolcu yanan aracında ölü bulundu

Samsun'da amatör futbolcu yanan aracında ölü bulundu

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27), alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu. Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abone ol

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçenin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu 16 NZJ 71 plakalı otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur: Millet İttifakı ikbali HDP’ye bağladı
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur: Millet İttifakı ikbali HDP’ye bağladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İYİ Partili Dervişoğlu'nden Meral Akşener'in başbakanlık açıklamasına destek
İYİ Partili Dervişoğlu'nden Meral Akşener'in başbakanlık açıklamasına destek
Garson tarafından 2 bıçakla 5 saat rehin alınmıştı 'ben takla atmasaydım bitmişti' dedi
Garson tarafından 2 bıçakla 5 saat rehin alınmıştı 'ben takla atmasaydım bitmişti' dedi
Berkay Ateş Sadakatsiz'de hangi karakteri oynuyor fragmanda çıktı
Berkay Ateş Sadakatsiz'de hangi karakteri oynuyor fragmanda çıktı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın
Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Yüzde 55'i asılsız
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Yüzde 55'i asılsız
Adana'da tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla yola duvar ördürdü
Adana'da tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla yola duvar ördürdü
Kırklareli'de araç ikiye bölündü: 1 yaralı
Kırklareli'de araç ikiye bölündü: 1 yaralı