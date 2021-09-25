Gnüldağı dolmuşcu Sefer kimdir gerçekte kim oynuyor Ferdi Sancar dizileri

TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin oyuncu kadrosu da dillerde. Peki Gönül Dağı'ndaki Sefer kim, gerçekte kim oynuyor? Ferdi Sancar dizileri hangisi

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TRT 1 ekranların memleket kokan, izleyenin içini ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da meraklar araştırılıyor. Özellikle son bölümlerde performansı ile dillerden düşmeyen dolmuşcu Sefer karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ferdi Sancar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Gönül Dağı Sefer kimdir? Ferdi Sancar kaç yaşında?

Ferdi Sancar, TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dolmuşçu Sefer karakterine hayat veriyor. Milyonlarca vatandaşın severek takip ettiği dizi cumartesi akşamlarının yapımları arasında yer alıyor. Peki, Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar kimdir? Kaç yaşında? İşte yanıtı...

Ferdi Sancar kimdir: 4 Mart 1980 İstanbul doğumlu. Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda “Evde Üç Başına” isimli oyunla dikkati çekti.

Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı.

Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda boy gösterdi. 2000 yılında kendi yazdığı “İbret” adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi.

2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü'nü kazandı Kardeşim Benim filmleri, Fırıncının Karısı ve Aykut Enişte gibi başarılı komedi filmleriyle de çıkışını sürdürdü. Gönül Dağı 2020 TV dizisinde rol aldı.