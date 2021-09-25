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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta 3. oldu.

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Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Barselona'da Jerez Pisti'nde, 13 turluk ilk yarışa ikinci sıradan başladı.

Yarış, yaşanan yoğun kazalar nedeniyle bitime 3 tur kala kırmızı bayrak kaldırılarak bitirildi. Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da ilk yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarışı Kawasaki pilotu Jeffrey Buis birinci, diğer Kawasaki pilotu İnigo İglesias ise 2. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu başarısıyla İspanya'da üst üste 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada genel klasmanda 93 puanla 6. sırada yer alıyor.

Şampiyonada yarın TSİ 16.15'te ikinci yarış başlayacak.

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