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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA InSight arazi aracı, şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli Mars depremlerinden üçünü tespit etti. Yeni bulgular bilim insanların Mars'ın iç kısımlarının yapısını daha iyi anlamalarını sağladı.

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ntv.com.tr'de yer alan habere göre; Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) InSight uzay aracının Mars'ta 25 Ağustos'ta 4,2 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydettiğini duyurdu.

Önceki depremden 5 kat daha güçlü

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi. InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekorun 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.

Diğer taraftan, InSight Kasım 2018'de Kızıl Gezegen’in jeolojik yapısını araştırma göreviyle Mars ekvatorunun yakınına indi. Güneş enerjisiyle çalışan arazi aracındaki başlıca araştırma ekipmanı, oyuk açan bir ısı sondası ve aşırı duyarlı bir sismograflara sahip.

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