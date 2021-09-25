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CHP'li Faik Öztrak 5 zincir market tartışması için tekliflerini hatırlattı

CHP'li Faik Öztrak 5 zincir market tartışması için tekliflerini hatırlattı

Fahiş fiyat tartışması kapsamında 5 zincir market iddiaları için CHP Sözcüsü Faik Öztrak, daha önceden hazırladıkları düzenleme tekliflerini açıkladı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması... Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor." açıklamasına ilişkin olarak, " Zincir marketler Erdoğan’ın eseridir" yorumunu yaptı. 

Öztrak gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, "İki yol önce soğan patates esnafını terörist ilan etmişti, şimdi 5 zincir marketi diline doladı. Biz yıllardır esnafımızı haksız rekabetten korumak için zincir marketlerin düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için kanun teklifi de verdik. Şimdi sarayın vesayeti altındaki AK Parti milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi getirecekmiş. Bizim teklifimiz burada… Samimiyseniz alın bunu kullanın." ifadesini kullandı. 

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