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Merrill Lynch ve JP Morgan'den faiz indirimi değerlendirmesi! Faiz daha da inecek enflasyon çıkacak

Merrill Lynch ve JP Morgan'den faiz indirimi değerlendirmesi! Faiz daha da inecek enflasyon çıkacak

JP Morgan 2021 sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.5’ten yüzde 16.7’ye yükseltti

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Uluslararası yatırım bankaları Merrill Lynch ve JP Morgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren raporlar yayınladılar. İki kuruluş da Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesini beklediklerini belirttiler. Merrill Lynch 2021’in geri kalan döneminde 150 baz puanlık, JP Morgan ise 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Merrill Lynch önümüzdeki aylarda Türk Lirasında yüksek oynaklık görüleceğini de belirtti. Kuruluşa göre bu süreçte ortodoks olmayan para politikası önlemlerinin alınması da şaşırtıcı olmayacak.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde bankaları daha çok kredi vermeye zorlamak için uygulanan aktif rasyosu gibi önlemler ortodoks olmayan ekonomi politikaları kapsamında değerlendiriliyordu. Merrill Lynch bununla birlikte işlerin kontrolden çıkması sonrasında bu önlemlerin geri alınabileceğini de kaydetti.

Öte yandan JP Morgan 2021 sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.5’ten yüzde 16.7’ye 2022 sonu enflasyon öngörüsü ise yüzde 11.5 ten yüzde 14.5 e yükseltti.

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