Antalya Havalimanı'nda Finlandiyalı turist köprüden atlayarak intihar etti

ANTALYA Havalimanı'nda, 6 metre yüksekliğindeki tramvay yolu köprüsünden atlayan Finlandiyalı Mattias Nissinen (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Finlandiya vatandaşı Mattias Nissinen, terminal binasından çıktıktan sonra tramvay durağının bulunduğu köprüye geldi.

Finlandiyalı turist, 6 metre yüksekliğindeki tramvay yolu köprüsünden atladı. Ağır yaralanan Nissinen, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Nissinen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mattias Nissinen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.