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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone 13 fiyatları ne kadar? iPhone 13 fiyatları resmen açıklandı

iPhone 13 fiyatları ne kadar? iPhone 13 fiyatları resmen açıklandı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 13'ün Türkiye satış fiyatları belli oldu. MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor.

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Apple'ın geçtiğimiz günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıkıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni iPhone'ların başlangıç satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor.

Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.

Özellikleri

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip. 13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.

Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı. F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

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