Doğumda koronavirüs bulaşmaması için üretildi! Doğum masası siperliği

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi, koronavirüs hastası hamilelerin doğum sırasında bebeğe ve sağlık personeline virüs bulaştırmaması için geliştirdiği 'doğum masası siperliği'nin patentini aldı.

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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi tarafından, koronavirüs hastası hamilelerin doğum sırasında virüs bulaştırmasını önlemek amacıyla 'doğum masası siperliği' geliştirdi. Anne adayının içinde rahat nefes almasını sağlayan şeffaf siperlik, sağlık personeli ve bebeğe damlacık yoluyla teması da önlüyor. Hastane yönetimi doğum masası siperliği için Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle patenti alınan siperlik, American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde de yayımlandı.

Ürünün kullanımını yaygınlaştıracağız

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Covid-19'lu hamile kadınların normal doğum sırasında virüsü buluştırmaması için doğum masası siperliğini geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Tekin, "Tüm hastalık geçiren gebeler sezaryenle doğurmuyor. Sadece acil durumlarda sezaryeni düşünüyoruz. Geri kalan Covid-19'lu anneleri normal doğurtmayı tercih ediyoruz. 'Doğum masası için bir önlem düşünelim' diyerek yola çıktık. Covid-19 damlacık yoluyla yayılan bir enfeksiyon. Hem odadaki sağlık personelini korumak hem de yeni doğan bebeği korumak adına böyle bir inovasyon aklımıza geldi. Anne doğar doğmaz bebeğini görebiliyor. 5 ay önce Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulunduk ve kabul edildi. Ürünün kullanımını yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Birçok hastane kullanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından örneğini istiyorlar. Ancak kullanmayan hastanelere de kullanmalarını önereceğiz" dedi.

Pandemi sonrası da kullanılabilir

Prof. Dr. Tekin, sezaryenle doğan bebeklerde anneden bebeğe virüsün geçişinin daha fazla olduğunun yapılan araştırmalarda gösterildiğini söyleyerek, "Önceliğimiz her zaman normal doğum. Anneyi doğum masasına aldığımızda yani ikinci evrede Covid-19 damlacık yoluyla yayılabilir. Bulaşı engellemek adına ürettiğimiz doğum masası siperliği şeffaf ve tıpkı bir cibinlik gibi. Anneyi bunaltıcı bir ürün değil; içinde rahat nefes alabiliyor. Covid sonrası dönemde de enfeksiyon bulaşıcı hastalığı olan annelerin doğumlarında bu siperlik kullanılabilir. Ayrıca bu girişimimiz Amerikan dergisinde yayımlandı ve böylece uluslararası literatüre katkı sağlamış olduk" diye konuştu.