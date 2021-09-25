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Meclis öncesi Kabine'den son toplantı! Gündemde koronavirüs için yeni tedbirler var

Meclis öncesi Kabine'den son toplantı! Gündemde koronavirüs için yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine Toplantısı'nda önemli gündem başlıkları bulunuyor. 

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CNN Türk muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre Meclis açılışı öncesi öncesinde son Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabinesini topluyor. Kabine Toplantısı'nda önemli gündem maddeleri olduğunu söylemek mümkün. Bunların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti var, önemli temasları olmuştu. Bu temaslar kapsamında da kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşmasını bekliyoruz.

Yeni tedbirler gelecek mi?

Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Öte yandan havalar soğuyor. Bir yanda grip mevsimi bir yandan koronavirüsle mücadele, bu kapsamda da 'Yeni bir tedbir gelir mi, ya da tedbirlerde bir değişiklik olur mu?' Tüm bunların da Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılmasını bekliyoruz.

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